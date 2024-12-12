في دورته الـ 61 حماس: نثمّن كلمة السوداني بافتتاح مجلس وزراء الصحة العرب في بغداد

ثمنت حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الخميس، (12 كانون الأول 2024)، كلمة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بافتتاح مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ 61 في العاصمة بغداد.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قال في كلمته بافتتاح اجتماع وزراء الصحة العرب الذي عقد صباح اليوم ببغداد بدورته الـ 61: "لا يفوتنا أن نسلط الأنظار على المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، المتمثلة بضرورة مُتابعة الواقع الصحّي المحطّم الذي يعاني منه أهلنا في غزّة وعموم الأراضي الفلسطينية".

وأكد، ان "العراق كان ولا يزال من أول المبادرين إلى غوث شعبنا الفلسطيني وهو يواجه بصبر وشجاعة عدوان الاحتلال، وجرائم الإبادة الجماعية.".

وأضاف "حريّ بنا أن ننطلق في تعبئة الجهود من أجل تغيير هذا الواقع الصحّي المؤلم، الذي يستهدف كرامة الإنسان الفلسطيني، وأن نمدّ يد العون والمبادرة لأهلنا وأطفالنا وهم يذوقون مرارة فقدان العلاج وحصار العدوان".