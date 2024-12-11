الاتحاد الوطني الكردستاني يعلق على احتمالية دخوله في صراع سوريا إلى جانب "قسد"

علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، على احتمالية دخول حزبه بالصراع الدائر في سوريا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال سورجي في حديث صحفي، إن "ما يجري في سوريا هو شأن داخلي ولا نتدخل بشأن الدول الأخرى".

وأضاف أن "علاقتنا مع قسد هي في إطار التحالف الدولي باعتبارهم جزء من محاربة داعش الارهابي، فضلا عن تعاطفنا القومي معهم ضد اي انتهاكات تركية تمارس بحق مناطق شمال شرق سوريا".

وأشار إلى أنه "بالعموم فإن الاتحاد الوطني يتمنى لسوريا الأمن والاستقرار وتشكيل دولة ديمقراطية"، مشددا على أننا "لا نتدخل بشأن أي دولة، وبالأساس فأن مناطق نفوذ الاتحاد الوطني هي بعيدة عن سوريا".

وعاشت سوريا تطورات متسارعة في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد (8 كانون الأول 2024)، إذ أعلنت المعارضة المسلحة إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، الذي استمر حكمه 24 عاما.

إعلان جاء عبر بيان متلفز بثته المعارضة على شاشة التلفزيون الرسمي، معلنة تحرير دمشق وإطلاق سراح المعتقلين، في تطور يُعد الأبرز منذ بدء الأزمة السورية.