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المشهداني يبحث مع وفد من الخارجية الامريكية مواجهة التحديات التي تهدد امن المنطقة


بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، مع وفد من وزارة الخارجية الامريكية مواجهة التحديات الأمنية التي تهدد استقرار المنطقة، مؤكداً تطلع العراق للتعاون الاستراتيجي ودعم المشاريع الاقتصادية التي تساهم في بناء البنية التحتية العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان إن "المشهداني استقبل وكيل وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والإدارة جون باس، ومساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى العراق كما ضم الوفد الأمريكي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد إليزابيث ترودو، وعدداً من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، وناقش معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وركز الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون النيابي بين الجانبين إلى جانب مناقشة مشاريع التعاون المشتركة التي يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في العراق ودعم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف البيان أنه "تم استعراض آخر التطورات في الأوضاع الإقليمية في سوريا والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وتم التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين العراق والولايات المتحدة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تهدد استقرار المنطقة".

وأعرب المشهداني، وفقا للبيان، "خلال اللقاء عن تطلع العراق للتعاون الاستراتيجي ودعم المشاريع الاقتصادية التي تساهم في بناء البنية التحتية العراقية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية، فيما تطرق دور العراق المحوري في تحقيق الأمن والسلام الإقليميين وأهمية أن يكون العراق محورا أساسياً في حل النزاعات الإقليمية خاصة في سوريا ودول الجوار، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية".

وأكد على "أهمية التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع العراق، ودعمه في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والتنمية المستدامة كما أشاد بالتقدم الذي أحرزته الحكومة العراقية في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية"، مشيراً الى "ضرورة تعزيز الحوار المستمر بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والأمريكي، وتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

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المشهداني يبحث مع وفد من الخارجية الامريكية مواجهة التحديات التي تهدد امن المنطقة
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