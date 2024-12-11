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السوداني يصل الى الأردن بزيارة رسمية


وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس في بيان أن "السوداني التقى، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين"، حيث جرى بحث التطورات الراهنة في المنطقة، والأحداث على الساحة السورية".

وأضاف "شهد اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الثنائي من أجل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة الجهود لمنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط، وخطر الانزلاق نحو الفوضى".

وأكد السوداني حسب البيان، أهمية الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الصعبة، وضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة البلاد وتنوعها الإثني والديني والاجتماعي، ودعم خيارات الشعب السوري نحو بناء سوريا مستقرة ومزدهرة تضمن مشاركة جميع مكوناتها في إدارة شؤون البلاد واستمرار التشاور مع جميع الأطراف، وتبادل الرؤى لتقديم مبادرات فعالة تخدم المصالح المشتركة وتعزز الاستقرار في المنطقة".

وأوضح البيان أن "الجانبين شددا على تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري للعدوان على غزة، ومضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية للحدّ من معاناة أهالي القطاع، مع التحذير من خطورة استمرار الأعمال العدائية للمستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكذلك العمل على بذل الجهود لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وضمان استقراره". 

وأشار إلى أن "اللقاء بحث جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، ومواصلة العمل على بناء الشراكات المثمرة في مختلف المجالات، بما يصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين".

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