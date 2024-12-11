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تشخيص برلماني لسلبيات التشغيل المشترك لإدارة المستشفيات


تحدّث عضو مجلس النواب العراقي، علي فيصل الفياض، عن سلبيات التشغيل المشترك لإدارة المستشفيات، فيما أكد أن ذلك فيه "هدر كبير وتلكؤ واضح"، إذ دعا الفياض، في بيان له، رئيس مجلس الوزراء إلى "التدخل في موضوع التشغيل المشترك لإدارة المستشفيات لكثرة السلبيات والمشاكل التي ظهرت اثناء التطبيق"، لافتاً إلى أن "هنالك هدرا كبيرا في النجف والعمارة وكذلك هناك تلكؤ واضح في تطبيق العقد الموقع بين الشركات والوزارة لإدارة المستشفيات".

وأوضح، "لدينا عدة مستشفيات متلكئة منذ أكثر من 14 سنة، كما هو الحال في مستشفى الحسينية شمالي بغداد ورغم المناشدات الكثيرة لكن وزارة الصحة لم تهتم بهذا الموضوع ولم تحرك ساكناً". كما بين، أن "مستشفى الشعب التي سيتم افتتاحها قريباً مشمولة بهذا التشغيل المشترك".

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تشخيص برلماني لسلبيات التشغيل المشترك لإدارة المستشفيات
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