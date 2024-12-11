مجلس القطاع السياحي يُبارك اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025

أعلن المجلس القطاعي السياحي في العراق، اليوم الأربعاء، عن مباركته للشعب العراقي وجميع العاملين في القطاع السياحي العراقي بمناسبة اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية للعام 2025، حيث ذكر رئيس المجلس عزيز التميمي في بيان صحفي، "يسعدنا وبكل فخر أن نبارك للشعب العراقي والحكومة العراقية وجميع الأخوة والأخوات العاملين في القطاع السياحي بمناسبة اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية للعام 2025"، معتبراً أن "نجاح جمهورية العراق في اجتياز المعايير السياحية المطلوبة نتج عن تظافر جميع الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع السياحي في البلد ولا ننسى دور الإعلام العراقي الحرّ والمهني في جميع المؤسسات الإعلامية العراقية الموقّرة، سواء كانت قنوات فضائية أو وكالات أنباء أو صحفًا ومواقع تواصل اجتماعي، والتي أسهمت إسهامًا كبيرًا عبر تركيزها الإعلامي في نقل الصورة المشرقة والناصعة عن البلد بجميع أطيافه وتراب أرضه من الفاو إلى زاخو".

وأكد أن "المجلس القطاعي السياحي في العراق عمل طوال الفترة الماضية بالتعاون مع اليونسكو في العراق ووزارات التخطيط والتربية والتعليم العالي ووزارة العمل ووزارة الثقافة والسياحة والاثار وهيئة السياحة وجميع الجهات الداعمة للقطاع السياحي، وتماشياً مع البرنامج الحكومي المعد من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي أعطى الأولوية لدعم السياحة والاستثمار السياحي في البلاد واعطاء الدور الى القطاع الخاص السياحي العراقي".

وبيّن التميمي أن "المجلس وضع استراتيجية ودراسات سياحية للعام 2025 ستساهم في دعم الملف السياحي، حيث يركز المجلس على دعم جميع القطاعات السياحية على مستوى الفنادق وشركات السفر والسياحة وشركات الطيران وجميع المرافق السياحية بتنوعها".

وختم قائلاً: "نأمل استثمار مناسبة بغداد كعاصمة سياحية عربية للعام 2025 من أجل الترويج وإبراز أهم المعالم الأثرية والدينية والثقافية والمواقع المقدسة على أرض بلاد الرافدين".