مستشار الأمن القومي يترأس اجتماعاً لبحث عودة المواطنين العراقيين من شمال شرق سوريا

ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث عودة المواطنين العراقيين من شمال شرق سوريا، إذ ذكر بيان لمستشارية الأمن القومي، أن الاعرجي "ترأس اليوم، اجتماعا لمجاميع العمل التقنية العراقية والدولية المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية الاطار العالمي لعودة المواطنين العراقيين من شمال شرق سوريا، بحضور نائب الممثل الأممي والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية في العراق، غلام اسحق، ومنظمات دولية عاملة في المجال الإنساني".

وقد ناقش الاجتماع "تقييم عمل المجاميع للعام الماضي ضمن خطة العمل الموضوعة، كما تمت مناقشة التحديات وخطة عمل المجاميع لعام 2025".

كما أكد الاعرجي، خلال الاجتماع، على "أهمية بذل مزيد من الجهود لتسريع عودة العوائل العراقية بناء على المتغيرات الأخيرة على الساحة السورية".