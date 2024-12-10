السوداني يستقبل قائد القيادة المركزية الامريكية

استقبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء ، بحسب بيان لمكتب السوداني ، البحث في التعاون والتنسيق بين العراق والتحالف الدولي في مكافحة الارهاب ومواجهة التطرف.

واكد رئيس مجلس الوزراء :" ان العراق عضو اساسي في هذا التحالف ، وهو ملتزم بالتعاون مع التحالف الدولي، للتصدي ومتابعة الجماعات الارهابية، بما يحفظ الامن والاستقرار في المنطقة".

فيما اكد الجنرال كوريلا التزام التحالف الدولي بدعم العراق لحفظ امنه وسيادته بالضد من اي تهديد ارهابي.