وزير الخارجية لوفد امريكي : العراق مهتم بأمن واستقرار سوريا ويدعم خيارات شعبها

اكد وزير الخارجية فؤاد حسين اهتمام العراق بامن واستقرار سوريا .

وقال وزير الخارجية ، خلال لقائه وفدا امريكيا رفيع المستوى:" ان العراق يدعم خيارات الشعب السوري وسعيه نحو بناء سوريا مستقرة ومزدهرة تضمن مشاركة جميع مكوناتها في ادارة شؤون البلاد".يلتقي

ويضم الوفد ، بحسب بيان لوزارة الخارجية ، جون باس، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للإدارة والقائم بأعمال وكيل الوزارة للشؤون السياسية، و باربرا ليف، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، و ميشيل سايدرز، المستشار السياسي.

واشار الوزير ،في بداية اللقاء، الى :" ان هذه الزيارة تأتي في يوم مهم يحمل معاني كبيرة للعراقيين والأمريكيين، وهو يوم تحقيق النصر على تنظيم داعش الارهابي ".

واكد الجانبان :" ان هذا النصر تحقق بفضل تضحيات العراقيين والأمريكيين، مع التشديد على أن التنسيق والتعاون سيستمران لمواجهة التنظيمات الارهابية التي تهدد امن العراق وشعبه".

وتمت ، خلال اللقاء، مناقشة الاوضاع والتوترات في المنطقة، مع التركيز على الوضع في سوريا واستعراض جميع الاحتمالات الممكنة لمستقبلها.

واكد الوزير اهتمام العراق بامن واستقرار سوريا، مشدداً على دعم العراق لخيارات الشعب السوري وسعيه نحو بناء سوريا مستقرة ومزدهرة تضمن مشاركة جميع مكوناتها في إدارة شؤون البلاد. كما اشار الى حرص العراق على التشاور مع الاصدقاء في واشنطن حول المرحلة الحالية والمستقبل السوري، بهدف اقامة علاقة ايجابية بين الشعبين العراقي والسوري.

واتفق الجانبان على اهمية استمرار التشاور وتبادل الرؤى لتقديم مبادرات فعالة تخدم المصالح المشتركة وتعزز الاستقرار في المنطقة