قائد قوات الرد السريع: الجميع على اهبة الاستعداد لتأمين الحدود

أكد قائد فرقة الرد السريع الفريق ثامر الحسيني، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024)، القوات الأمنية بجميع صنوفها على اهبة الاستعداد على الحدود العراقية السورية، مشيراً الى أن القطعات الأمنية ستسحق كل من يحاول التقرب من الحدود.

وقال الحسيني في حديث صحفي"، "إننا نطمئن العراقيين بأن فرقة الرد السريع والجيش والحشد الشعبي وباقي القطعات على اهبة الاستعداد وستسحق كل من يحاول الاقتراب من الحدود العراقية"، مبيناً أن "قدراتنا تختلف بشكل كبير عن عام 2014".

وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة يتابع ميدانيا حركة قواتنا واستعداداتها، وان وزير الداخلية منذ اربعة ايام متواجد بالقرب من الحدود العراقية السورية ولن يتم السماح بتقرب اي إرهابي باتجاه حدودنا".

وأوضح الحسيني أن "وضع المحافظات المحررة مستقر وأبنائها يدهم بيد قواتهم الأمنية وان والوضع مستقر ولا داعي للقلق".