الشيخ همام حمودي بذكرى يوم النصر: ماكان العراق لينتصر لولا مرجعيته

اعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الاثنين، ماكان العراق لينتصر لولا مرجعيته، وشجاعة أبنائه بروحيتهم الحسينية وتلاحمهم بمختلف مكوناتهم وصبرهم وتوكلهم على الله.

وذكر المجلس في بيان "في ذكرى يوم النصر الكبير على داعش، نقف إجلالا لصاحب فتوى الجهاد المباركة السيد السيستاني (دام ظله)، ولمن لبى، والقوات الأمنية بمختلف صنوفها، وكل أبناء شعبنا الغيور ممن ضربوا مثلا أعلى بتلاحمهم بمواكبهم ومنابرهم وأقلامهم ودعائهم وروح التكافل في احتضان النازحين.. ونقبل رؤوس عوائل الشهداء ممن دفعوا ثمن النصر بأرواح فلذات أكبادهم".

وأضاف إن "النصر الذي حققه العراقيون وأذهلوا به العالم، كان نصرا للعراق والأمة وكل الإنسانية بدحر أبشع قوى إرهابية دموية، وإفشال أخطر مشروع دولي إستهدف وجودنا وهويتنا ومقدساتنا وعقيدتنا وكرامتنا الإنسانية.. وماكان العراق لينتصر لولا مرجعيته، وشجاعة أبنائه بروحيتهم الحسينية، وتلاحمهم بمختلف مكوناتهم، وصبرهم وتوكلهم على الله".

وأشار الى ان "اليوم كلنا مسؤولون عن الحفاظ على النصر، ودماء الشهداء والتضحيات، بتوحيد صفوفنا، وتعزيز روح المحبة والانتماء للعراق، ودرء كل ما يدعو للفرقة، واليقظة من المخاطر المحدقة ببلدنا والفتن، والعمل بأمانة وإخلاص للنهوض بواقعنا وبناء مستقبل أبنائنا".

وتابع: "طوبى للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، وهنيئا لكل أبناء العراق نصرهم العظيم، وشكرا لكل الدول الصديقة والاحرار الذين وقفوا معنا، وكانوا جزء من نصرنا".