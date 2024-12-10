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قيادي في حشد الانبار : مستشفيات الانبار استقبلت عددا من الجنود السوريين أصيبوا اثناء المواجهات


أكد القيادي في حشد الانبار مندول الجغيفي، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024)، نقل جنود سوريين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال الجغيفي في حديث صحفي إن "معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا استقبل في الأيام الماضية العديد من حالات الإصابة لجنود سوريين بسبب المواجهات التي حصلت في بعض القواطع وتم نقلهم الى مستشفيات الانبار لتلقي العلاج لدواعي إنسانية".

ونفى تسجيل اي حالة وفاة مع التاكيد بان تقديم الإسعافات يتم من خلال المؤسسات الصحية الحكومية بشكل مباشر" لافتا الى ان عشائر الانبار  أسهمت في دعم استقبال الجنود بتقديم الطعام والايواء للمئات منهم في اطار رسائل ذات بعد انساني بالمقام الاول".

واشار الى ان "عشائر الانبار تتعامل مع الشعب السوري بكل اطيافه بلغة وروح واحدة وهي انهم اشقاء والدعم لكل من يدخل الحدود العراقية من واجب الضيافة تاتي في اطار الكرم العربي".

وفي شأن متصل، أوضح قائممقام القائم بمحافظة الانبار تركي محمد، الاثنين (9 كانون الأول 2024)، مصير الجنود السوريين الذين دخلوا إلى العراق، فيما أكد استقرار الأوضاع وأمن الحدود رغم الأحداث في سوريا.

وقال محمد في حديث صحفي، إن "الوضع في القائم مطمئن جدا وما يحدث في سوريا هو شأن سوري داخلي"، مبينا أن "الوضع والامن في العراق مستتب والحدود ممسوكة بشكل جيد من خلال التعاون عالي المستوى بين المواطنين والقوات الامنية والعسكرية ولا يوجد في القائم اي قلق".

وأضاف أن "الحدود ممسوكة بشكل جيد جدا على الشريط الحدودي مع الجانب السوري وليس لدينا اي مخاوف في هذا الموضوع".

وبشأن وضع الجنود السوريين الذين دخلوا القائم، أكد محمد، أن "هناك عدداً من عناصر الجيش السوري دخلوا للقائم مساء السبت وتمت استضافتهم وقامت العشائر بتقديم الواجب الإنساني لهم من خلال الضيافة كما قامت قيادة الفرقة السابعة بتفويجهم واستلامهم وتقرير مصيرهم لدى القيادة"، مشيراً أن "منفذ القائم مغلق حاليا ولا توجد أي حركة من خلاله".

وكان مصدر أمني أفاد ، السبت (7 كانون الأول 2024)، بدخول أكثر من 700 عنصر بين منتسب وضابط من الجيش السوري إلى العراق عبر منفذ القائم الحدودي من جهة محافظة الأنبار.

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