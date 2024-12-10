قطع خدمة الانترنت عن مناطق واسعة في الانبار

كشف مجموعة من وكلاء شركة ايرثلنك، اليوم الثلاثاء، عن قطع خدمة الانترنت عن مناطق واسعة من محافظة الانبار.

وقالوا إن "وزارة الاتصالات قطعت خدمة الانترنت عن مناطق واسعة من محافظة الانبار منها (حديثة والرطبة وعنه والقائم)"، ولم يصدر بيان حتى اللحظة من وزارة الاتصالات، عن أسباب القطع.

وأضافوا، "هناك جهات مجهولة تدعو وكلاء الانترنت الى الانضمام الى مجهز خدمة جديد وترك مجهزيهم السابقين".

وناشد الوكلاء، رئيس الوزراء الى "التدخل العاجل لايقاف قطع الارزاق من قبل الوزارة".