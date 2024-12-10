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محسن رضائي يحذر من هجوم وشيك على الموصل وتكريت: 11 ألف "داعشي" مدربون "أمريكيا" عند حدود العراق


كشف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024)، عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب 11 الف عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا قرب الحدود العراقية.

وقال رضائي خلال كلمة له بمؤتمر صناعات الطيران الإيرانية في جزيرة كيش وتابعتها "بغداد اليوم"، إنه" يوجد معسكر أمريكي في شمال سوريا تم فيه تدريب 11 ألف من عناصر داعش وعائلاتهم خلال السنوات الأربع الماضية".

وحذر رضائي من" أنهم قد يهاجمون الموصل أو تكريت في العراق خلال الأشهر المقبلة".

وفي شان آخر أكد، أن" إيران اليوم مستعدة لبيع الطائرات بدون طيار والصواريخ والأسلحة للدول العربية والعالم، على أن تستخدم الدول هذه المعدات للدفاع عن نفسها ضد العدوان".

وتابع أمين مجلس التنسيق الأعلى لرؤساء السلطات الثلاث ورئيس اللجنة الاقتصادية لمجمع تشخيص مصلحة النظام: "عندما تعرضت إيران للهجوم، أغلقت جميع الدول الأجنبية التي أبرمنا معها اتفاقيات ومنحناها مليارات الأموال كل أبواب الصناعة العسكرية علينا".

وبين: "اليوم، بينما نحن تحت الحصار، وفعلوا كل ما في وسعهم ضد علاقاتنا التجارية، لكننا أحرزنا تقدما"، ولماذا لا يحتج الإرهابيون على الدبابات الاسرائيلية التي وصلت إلى مسافة 20 كيلومتراً من دمشق؟.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية في مجمع تشخيص مصلحة النظام متسائلا: "لماذا دول المنطقة والمحللون نائمون ولا يستيقظون؟ لماذا لا يحتج الذين فرحوا بالأمس عندما اقترب الثوار من دمشق على كارثة إسرائيل في سوريا؟

وأكد محسن رضائي: "إن هذا الحادث اليوم يوضح أنه يجب علينا أن نقف على أقدامنا ولا نثق بأحد"، مبينا: "دول المنطقة تريد أن تستقل، ولكن لاتريد أمريكا وإسرائيل هذا وتمنعان دول المنطقة".

وذكر محسن رضائي أن أمريكا ادعت الحرية وحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية وقال: "هذه أمريكا الجديدة دفعت إسرائيل إلى قصف دول المنطقة وارتكاب الإبادة الجماعية".

وقال: "خلال الأسبوعين الماضيين، هاجم المتمردون من الشمال. وصلت إسرائيل إلى مسافة 20 كيلومتراً من دمشق من الجنوب، وأمريكا تقصف شرق سوريا، وتتعرض البلاد وسوريا للهجوم من ثلاث نقاط".

وقال رضائي: "في الـ 48 ساعة الماضية، تم الهجوم على 250 نقطة في سوريا وتم تدمير جميع الطائرات السورية، وتم ضرب جميع البنية التحتية السورية ومراكز الأبحاث العسكرية".

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محسن رضائي يحذر من هجوم وشيك على الموصل وتكريت: 11 ألف "داعشي" مدربون "أمريكيا" عند حدود العراق
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