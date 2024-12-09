بدعوة من المشهداني.. القيادات السنية تعقد اجتماعًا لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا

عقدت القيادات السنية، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، اجتماعا لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا في مجلس النواب، بدعوة من رئيسه محمود المشهداني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان إنه "في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية، اجتمعت اليوم قيادات من المكون السني بدعوة من رئيس مجلس النواب لمتابعة مستجدات الأوضاع في سوريا".

وأكد المجتمعون حسب البيان "ترحيبهم بما آلت اليه الأوضاع في سوريا وحرصهم الشديد على تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، داعمين أية عملية سياسية تُبنى على توافق الشعب السوري بكل مكوناته".

وأضاف أنه "إذ يتابع المجتمعون تطورات الأحداث في سوريا، فإنهم يستذكرون ما حصل في العراق خلال وبعد عملية التغيير عام 2003 و إبان مواجهة الإرهاب وتداعياته"، مشددين على "أهمية استخلاص الدروس والعبر من تلك التجربة، لا سيما في ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الصلح المجتمعي، وترسيخ السلم الأهلي كركائز أساسية لضمان استقرار الدول وتماسك مجتمعاتها".

كما أعرب المجتمعون عن "أملهم في أن تسهم المرحلة القادمة في وضع حد لمعاناة الشعب السوري، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز الإصلاح، وصيانة الحقوق والحريات الأساسية للجميع. وشددوا على أن بناء مستقبل سوريا يجب أن يستند إلى العدالة والسلام، بعيدًا عن الفوضى والانقسامات".

ودعا المجتمعون إلى "تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان مستقبل أفضل لسوريا، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب السوري في سعيه نحو بناء دولة موحدة تحترم تطلعات جميع أبنائها وتضمن لهم حياة كريمة وآمنة".