إقليم كردستان لا يعترف بعطلة عيد النصر العراقي

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، عن امتناع اقليم كردستان، الاعتراف بعطلة عيد النصر العراقي.

وقال المصدر "، إن "حكومة اقليم كردستان لن تعترف بعطلة عيد النصر العراقي".

وأقر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الـ 49 التي عقدت بتاريخ الثالث من كانون الأول الحالي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء 10 كانون الأول 2024، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، احتفاءً بيوم النصر وذكرى تحرير أرض العراق من عصابات داعش الإرهابية.