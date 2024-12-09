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مجلس ذي قار يوافق على طلب المحافظ بإمهاله 30 يوما لجمع أجوبة الاستجواب


أكد رئيس مجلس ذي قار عزة عودة الناشي، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، عن موافقة المجلس على طلب المحافظ مرتضى الابراهيمي بتأجيل الاستجواب وامهاله 30 يوما لجمع إجابات الاستجواب. 

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان أن "رئيس مجلس المحافظة عزة عودة الناشي اكد موافقة مجلس محافظة ذي قار، على طلب محافظ ذي قار بتأجيل الاستجواب وامهاله 30 يوما لجمع إجابات الاستجواب".

وبين الناشي ان "مجلس المحافظة وافق على الطلب المقدم من المحافظ لجمع اوليات الإجابات على أسئلة الاستجواب من المؤسسات الحكومة المعنية".

وكانت عضو مجلس النواب عن المحافظة علا الناشئ أشارت الشهر الماضي إلى أن أبواب استجواب المحافظ مرتضى الابراهيمي قائمة، قائلة "سأمضي بالاستجواب في البرلمان غيابيا حال تقاعسه عن الحضور".

واكدت الناشئ في حديث صحفي أن الجميع على علم بأن هناك استجواب للمحافظ من قبلي ومن قبل أعضاء مجلس المحافظة وان المحافظ بأنفاسه الأخيرة ولديه الكثير من الخروقات وعليه نحن نريد محافظًا يليق بذي قار وأهلها وتضحياتهم، وبالتالي فأن هناك أياما معدودة ومصير المحافظ اصبح محتومًا لانتهاء عمره بإدارة المحافظة، مبينة ان المحافظة ستكون اكثر استقرارا من الناحية الأمنية والخدمية والاقتصادية بمغادرة الابراهيمي.

وكان مجلس محافظة ذي قار قد اصدر بيانًا الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، أعرب فيه عن استغرابه لبيان محافظ ذي قار وهو يرد على السلطة التشريعية المتمثلة بأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة، فيما اعتبرها  سابقة خطيرة ان يتم التمرد على هذه السلطة الرسمية ويكرس نمطا جديدا من التمسك بالسلطة ورفض ترك المنصب وضرب مبدأ التداول السلمي للسلطة عرض الحائط.

وأوضح المجلس، إن "الاغرب هو تفاخر المحافظ بالاستقرار الأمني وكانه صاحب الفضل متناسيا جهود القوات الأمنية بكل صنوفها التي سهرت الليل والنهار لبسط الامن والاستقرار وفرض القانون على الجميع، وكان المفروض على محافظ ذي قار احترام القانون وان لا يُعلّم مجلس المحافظة صلاحياته، فالمجلس اعرف بعمله باعتباره الجهة التشريعية العليا في المحافظة التي تستحق من الجميع الاحترام والتقدير لأنها الممثل الشرعي للمواطنين".

وأشار المجلس وفق بيانه إلى، أنه "يعي جيدا دوره وصلاحياته وهو اعرف بإدارة شؤونه والأجدر محاسبة ومعاقبة من يقوم بالأفعال الفاضحة وليس الأعضاء الذين تعرضوا الى شتى الوسائل اللا مشروعة في سبيل إخضاعهم". 

وأكمل، ان "لفظ كلمة ابتزاز على أعضاء مجلس المحافظة هي كلمة خطيرة جدا يراد منها تغطية الفضائح المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي". 

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