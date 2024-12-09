رئيس هيئة النزاهة: نؤمن بأهمية المشاركة الحقيقية في عملية مكافحة الفساد

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، أن الهيئة تؤمن بأهمية المشاركة الحقيقية في عملية مكافحة الفساد.

وقال في بيان صادر عن الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد: "نؤمن بأهمية المشاركة الحقيقية في عملية مكافحة الفساد، مع المحافظة على استقلالية جميع الجهات المتعاونة، ونسعى إلى استثمار الطاقات الوطنية والقواعد الشعبية والمنظمات المجتمعية والاتحادات؛ من أجل تحقيق غاية نبيلة هي نشر ثقافة النزاهة وتقليص مسالك الفساد وتداعياته على وطننا".

وأضاف أنه "تحظى الهيئة بدعم القضاء وهو المظلة التي نستظل بظلها، ونحصن عملنا بقراراتها، فضلاً عن الدعم الذي نلمسه من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية ونأمل استثمار ذلك الدعم؛ من أجل تحقيق أهداف الهيئة النبيلة".

وتابع "العمل التحقيقي يتطلب السريَّة في أكثر الأحيان والتربص لحين صدور القرارات الباتة من الجهات القضائية، والقاعدة القانونية تقول التحقيق سري والمحاكمة علنية، وتلك حقوق وفرتها القوانين للمتهمين وفق مبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"

وأوضح رئيس هيئة النزاهة أن "تحرُّكات الهيئة على المُستويين الإقليمي والدولي تشهد تصاعداً ملحوظاً"، معربا عن أمله "أن ينعكس ذلك على نطاق استرداد الأصول والمدانين بقضايا الفساد من الخارج، فضلاً عن العلاقة بالمنظمات الأممية والدوليَّة؛ بغية تحسين موقع العراق في مؤشر مدركات الفساد".