مصدر يكشف تفاصيل القضاء على خلية إرهابية في الأنبار

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، تفاصيل العملية التي أدت إلى القضاء على خلية إرهابية في محافظة الأنبار.

وقال المصدر إن "العملية التي نفذها جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار كانت تستهدف مفرزة إرهابية خطيرة متورطة بعمليات إجرامية ضد الأجهزة الأمنية والمواطنين وبعد رصد ومتابعة دقيقة جرى تحديد موقع المفرزة من بينهم الإرهابي ( جمعة الصايل ) ومحاصرة المنزل الذي كانوا يختبئون فيه".

وأضاف أن "القوة المنفذة بذلت جهوداً كبيرة للتفاوض لاستدراج امرأة موجودة بصحبتهم بسلام واستمرت المفاوضات لساعات عدة وتم منح فرص عديدة للاستسلام".

وأوضح المصدر أنه "خلال هذه العملية قام الإرهابي بإطلاق النار على القوات المنفذة، مما أدى إلى استشهاد أحد الضباط وأمام استمرار التهديد واستحالة التفاوض اضطرت القوات للرد بالمثل دفاعا عن النفس، مما أسفر عن استشهاد ضابط اخر والقضاء على الإرهابيين بعد رفضهم الاستسلام ومصرع المرأة التي كانت تتواجد برفقتهما".

وكان جهاز الأمن الوطني أعلن في وقت سابق، اليوم الإثنين (9 كانون الأول 2024)، عن مداهمة خلية إرهابية والقضاء على عناصرها الذين كانون يختبئون في منزل بمحافظة الأنبار.

وقال الجهاز في بيان ، إننا" إذ نفتخر بالإنجاز الأمني الذي تحقق، ننعى ببالغ الحزن استشهاد اثنين من ضباطنا الأبطال الذين ارتقوا خلال هذه العملية بعد الاشتباك المسلح مع المطلوبين، مؤكدين أن تضحياتهم ستبقى منارةً تُلهم أجيال الأمن لحماية العراق وشعبه".

وأضاف، أن" هذه المفرزة الإرهابية كانت تحت رصد ومتابعة مفارزنا الاستخبارية منذ فترة طويلة، وما أُشيع حول قدومها من خارج الحدود هي أخبار عارية عن الصحة.