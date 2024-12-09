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رئيس الجمهورية مهنئاً بيوم النصر: نجدد التأكيد على توحيد الصف الوطني


جدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، التأكيد على توحيد الصف الوطني ودعم الجهود الأمنية والعمل المشترك من أجل ترسيخ أمن الوطن لمواجهة أي تهديدات محتملة.

وقال رئيس الجمهورية في تدوينة على منصة (X) إنه "في يوم النصر على عصابات داعش الإرهابية، نتقدم بالتهاني إلى أبناء شعبنا والقوات الأمنية البطلة بتشكيلاتها كافة الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة، مستذكرين بإجلال ووفاء الدماء الزكية لشهدائنا، وفتوى المرجعية الدينية العليا التي حشّدت قوى الشعب".

وشدد على "توحيد الصف الوطني ودعم الجهود الأمنية والعمل المشترك من أجل ترسيخ أمن الوطن لمواجهة أي تهديدات محتملة، والعمل على تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

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