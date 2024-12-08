إدارة الدولة يؤكد موقف العراق الثابت بالحفاظ على وحدة سوريا

عقد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الاحد، اجتماع لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، وأكد موقف العراق الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، حيث ذكر ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حضر اجتماع الرئاسات وائتلاف إدارة الدولة لبحث تطورات الأوضاع في سوريا".

كذلك أوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان له، "بدعوة من رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد وحضور رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان عقد ائتلاف إدارة الدولة اليوم الاحد، في قصر بغداد اجتماعا لبحث تطورات الاحداث في سوريا وانعكاساتها الأمنية والسياسية على امن واستقرار العراق والمنطقة بأسرها ومتابعة أوضاع الرعايا العراقيين في سوريا وضرورة تأمين عودة آمنة لمن يرغب في ذلك".

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال مداخلته على ان "يكون الموقف العراقي من تطورات الوضع في سوريا على وفق مبدأ "العراق أولا" اذ يجب وضع مصلحة العراق فوق أي اعتبار والتعامل مع الوضع القادم في سوريا على هذا الأساس".

واستعرض المجتمعون "الإجراءات المتخذة لتأمين الأراضي العراقية من أي تداعيات لما يجري في سوريا وجرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهد الأمني على الحدود العراقية – السورية ودعم إجراءات الحكومة في حماية امن الحدود".

وطمأن الاجتماع الشعب العراقي بأن "الإجراءات الأمنية متخذة سلفا وهي كفيلة بحفظ امن وسلامة المواطن من أي تهديدات طارئة"، كما أكد الاجتماع "موقف العراق الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وامنها واستقرارها"، مشددا على "أهمية احترام سيادة الأراضي السورية وخيارات الشعب السوري في العيش بأمان وسلام ودعوة المجتمع الدولي لبذل الجهود من اجل دعم استقرار جدي للمنطقة".

وشدد المجتمعون على أن "الموقف السياسي موحد تجاه التطورات الإقليمية ووضع خارطة طريق لتحديد العلاقة بين العراق وسوريا"، ودعا الاجتماع الى "تكثيف الاتصالات مع الدول العربية والصديقة".