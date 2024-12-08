عاجل : سقوط سوريا بيد الارهابيين الذين يتزعمهم ابو محمد الجولاني وهروب بشار الاسد بطائرة الى جهة مجهولة
الأخبار

الحكومة العراقية تصدر بياناً بشأن الوضع في سوريا


أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، (8 كانون الأول 2024)، بياناً بشأن الوضع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد فيها فجر اليوم.

وقال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، في البيان، ان: "الحكومة العراقية تتابع مُجريات تطوّر الأوضاع في سوريا وتواصل الاتصالات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل دفع الجهود نحو الاستقرار وحفظ الأمن والنظام العام والأرواح والممتلكات للشعب السوري الشقيق".

وأضاف "العراق يؤكد ضرورة احترام الإرادة الحرّة لجميع السوريين ويشدد على أنّ أمن سوريا ووحدة أراضيها وصيانة استقلالها، أمر بالغ الأهمية ليس للعراق فقط إنما لصلته بأمن واستقرار المنطقة".

وأكدت الحكومة العراقية وفقاً للمتحدث باسمها "دعمها كل الجهود الدولية والإقليمية الساعية إلى فتح حوار يشمل الساحة السورية بكلّ أطيافها واتجاهاتها، ووفق ما تقتضيه مصلحة الشعب السوري الشقيق وصولاً إلى إقرار دستور تعددي يحفظ الحقوق الإنسانية والمدنية للسوريين ويدعم التنوع الثقافي والإثني والديني الذي يتمتع به الشعب السوري الكريم وضرورة المحافظة على هذا التعدد الذي يمثل مصدر غنى لسوريا، من دون إخلال أو تفريط به".

وجدد العوادي "التأكيد على أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري أو دعم جهة لصالح أخرى فإنّ التدخل لن يدفع بالأوضاع في سوريا سوى إلى المزيد من الصراع والتفرقة وسيكون المتضرر الأول هو الشعب السوري الذي دفع الكثير من الأثمان الباهظة وهذا ما لا يقبل به العراق لبلد شقيق ومُستقلّ وذي سيادة ويرتبط بشعبنا العراقي بروابط الأخوّة والتاريخ والدّم والدين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحكومة العراقية تصدر بياناً بشأن الوضع في سوريا
القوات الأمنية العراقية تحذر المسلحين في سوريا: سيقتل كل من يتجاوز الحد الفاصل
العراق يخلي سفارته في سوريا
مجلس الخدمة العامة الاتحادي يقترب من استكمال مرحلة تعيين ثانية لحملة الشهادات والأوائل
الخطوط الجوية العراقية توقف رحلاتها الى بيروت
محافظ كربلاء يكشف عن إجراء يخص الكهرباء
رئيس أركان الجيش: منفذ القائم الحدودي يشهد تعزيزات كبيرة لقواتنا الأمنية
بغداد وأنقرة تؤكدان خطورة وضع سوريا وتبحثان الخطوات المقبلة
جدول أعمال البرلمان ليوم غد الأحد
الدفاع: قيادة عمليات غرب نينوى تعيد انتشار قطعاتها على الحدود العراقية - السورية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك