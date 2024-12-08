القوات الأمنية العراقية تحذر المسلحين في سوريا: سيقتل كل من يتجاوز الحد الفاصل

حذرت القوات الأمنية العراقية عند الحدود السورية، المسلحين بعدم الاقتراب من الشريط الحدودي، حيث تحدث جندي عراقي وهو مخاطبا عناصر من المسلحين السوريين: "ما يهمنا هو حدود العراق، ليس لدينا أي خلاف معكم، ولكن لدينا موضوع واحد فقط وهو عدم الاقتراب من الحدود".

وأضاف، أن "أي شخص عسكري أو مدني يقترب من الحدود، سيتم قتله.. هذه منطقة قتل".

في حين، أعلن الائتلاف الوطني للمسلحين السوريين، اليوم الأحد، تاريخ الثامن من كانون الأول من كل عام عيدا وطنيا لسوريا.

وفي وقت سابق من اليوم أصدر المجلس الوطني الانتقالي السوري، اليوم الأحد، بيان رقم (1) وأعلن رسمياً سقوط نظام الأسد.