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العراق يخلي سفارته في سوريا


أعلن العراق، اليوم الأحد، إخلاء سفارته في سوريا، ونقل موظفيها إلى لبنان بعد ساعات من إطاحة "مقاتلين من المعارضة" بالرئيس بشار الأسد وإعلانهم السيطرة على العاصمة، فبحسب وكالة "رويترز"، فان العراق نقل موظفي سفارته إلى لبنان بعد ساعات من إطاحة "المعارضة" بالأسد وإعلانهم السيطرة على العاصمة.

وكانت وزارة النقل العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية الوطنية قد أعلنت  تعليق الخدمات الجوية بين بغداد والعاصمة اللبنانية بيروت بسبب التطورات الأخيرة في سوريا.

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