رئيس أركان الجيش: منفذ القائم الحدودي يشهد تعزيزات كبيرة لقواتنا الأمنية

أكد رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم السبت، أن منفذ القائم الحدودي مع الجمهورية العربية السورية يشهد تعزيزات كبيرة لقواتنا الأمنية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان-: إن "يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة، تفقدا منفذ (القائم) الحدودي، يرافقهما معاون العمليات وقائد القوات البرية وقائد عمليات الجزيرة ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية".

وأضافت، أن "المحطة الأولى، كانت زيارة قيادة الفرقة المشاة السابعة، واستقبلهم قائد وضباط هيئة الركن وآمرو التشكيلات، إذ جرى تقديم إيجاز عن قاطع المسؤولية وجاهزية القطعات وانفتاحها والتدابير التي اتخذتها القيادة وفقاً لتحديات الوضع الراهن، بعدها أجرى رئيس الأركان والوفد المرافق جولة على الشريط الحدودي تفقد خلالها عدداً من السرايا لقوات حرس الحدود ضمن قاطع اللواء الحدودي التاسع، مطمئناً أبناء شعبنا وثقتهم بقواتهم الأمنية في تحمل مسؤولية فرض الأمن وإحكام السيطرة على الشريط الحدودي ومثمناً الجهود والواجبات التي يقوم بها أبطال الجيش وبقية التشكيلات".

وتابعت، أن "المحطة التالية تمثلت بزيارة منفذ القائم الحدودي الذي يشهد تعزيزات كبيرة لقواتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها".