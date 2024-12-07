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بغداد وأنقرة تؤكدان خطورة وضع سوريا وتبحثان الخطوات المقبلة


أكد وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان، خطورة الوضع في سوريا وتأثيراته المباشرة على البلدين، وبحثا الخطوات المقبلة بهذا الشأن.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على هامش أعمال منتدى الدوحة 2024 في دولة قطر". 

وجرى خلال اللقاء "بحث التطورات الراهنة في المنطقة، مع التركيز على الوضع في سوريا"، وتبادل الجانبان "وجهات النظر حول المستجدات والتحديات المرتبطة بها".

وأكد الطرفان بحسب البيان "خطورة الوضع في سوريا وتأثيراته المباشرة على كل من العراق وتركيا".

 وشدد وزير خارجية العراق على أن "استقرار سوريا أمنياً وسياسياً يمثل أولوية للعراق".

 كما أشار الوزيران إلى أن "العراق وتركيا يلعبان دوراً فاعلًا في تقديم الحلول المناسبة للأزمة السورية"، وناقشا عدداً من العناصر التي يمكن أن تسهم في تحقيق ذلك.

واتفق الوزيران على أن "استمرار التصعيد الحالي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة يصعب السيطرة عليها مستقبلاً"، معربين عن "قلقهما إزاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في سوريا".

 وحذر حسين من أن "استمرار الصراع المسلح سيؤدي إلى مزيد من المآسي والنزوح الداخلي، مما قد يفاقم أزمة اللاجئين في دول الجوار السوري"، وشددا على "أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل يخدم مصالح سوريا وشعبها، بما يحقق الاستقرار في المنطقة بأكملها".

وفي السياق ذاته، بحث الوزيران "الخطوات المقبلة التي تستدعي تنسيقاً عالي المستوى بين العراق وتركيا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الفاعلة في الشأن السوري".

واتفقا على "العمل بشكل مشترك لتقديم مبادرات حكيمة وعملية تهدف إلى التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف، وتحافظ على وحدة واستقلال سوريا، وتضمن سلامة أراضيها".

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