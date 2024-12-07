الدفاع: قيادة عمليات غرب نينوى تعيد انتشار قطعاتها على الحدود العراقية - السورية

اعلنت وزارة الدفاع، ان قيادة عمليات غرب نينوى اعادت انتشار قطعاتها على الحدود العراقية - السورية .

واشارت الوزارة في بيان، اليوم إلى:" ان ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات وزير الدفاع ثابت محمد العباسي و رئيس اركان الجيش".

ولفتت الى:" ان قيادة عمليات غرب نينوى المتمثلة بقيادة الفرقة المشاة الخامسة عشرة والفرقة المشاة العشرين باشرت بإعادة انتشارها على الشريط الحدودي العراقي السوري من قضاء ربيعة الى سنجار بعد وصول قطعات اضافية مدرعة لتعزيز إسناد قوات الحدود الماسكة لقاطع المسؤولية"