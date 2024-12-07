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فؤاد حسين ولافروف يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا وخطورة انعكاسها على أمن المنطقة


التقى وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت (7 كانون الأول 2024)، نظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان ، إن" اللقاء شهد بحث تطورات الأوضاع في سوريا وخطورة انعكاسها على أمن المنطقة، حيث أكد الجانبان أن العراق وروسيا معنيان بالشأن السوري وشددا على أهمية مراقبة التطورات بدقة واهتمام كبيرين".

وأشار وزير الخارجية فؤاد حسين، وفقا للبيان إلى، أن" العراق يسعى جاهداً إلى العمل على تجنب تأثير الأحداث السورية على أمنه واستقراره، مبينا ان موقف العراق يتمثل في تكثيف الجهود لمواجهة أي خروقات أو تجاوزات على الحدود من قبل الجماعات الإرهابية

وأكمل حسين، حسب بيان الوزارة أن" العراق مهتم بحماية حدوده وسلامة أراضيه ومنع دفع العراق بأن يكون جزءاً من هذا الصراع.

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فؤاد حسين ولافروف يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا وخطورة انعكاسها على أمن المنطقة
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