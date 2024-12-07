العتبة الحسينية تفتتح عددا من المراكز الصحية الثابتة والمتحركة لدعم الشعب اللبناني

أعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، عن خطتها الخاصة بدعم الشعب اللبناني، وذلك عبر افتتاح مراكز صحية ثابتة تقدم خدمات طبية متنوعة للمرضى.

وقال رئيس الهيئة الدكتور حيدر العابدي إن "العتبة الحسينية المقدسة وعبر هيئة الصحة والتعليم الطبي، وضعت خطة خاصة لإفتتاح مراكز طبية في لبنان، لتقديم خدمات أولية للمرضى قبل نقلهم إلى المستشفيات".

وأضاف، أن "المراكز ستعمل على تقليل الضغط في المؤسسات الصحية اللبنانية وتسهل عملية تشخيص مدى خطورة الحالات قبل نقلها إلى المستشفيات، فضلا عن إنقاذ الكثير من الحالات المرضية".

وأوضح أن "هذه المراكز ستقدم خدمات مدعومة بشكل كامل من قبل العتبة الحسينية المقدسة".

يذكر أن وفد الإغاثة التابع للعتبة الحسينية المقدسة انتقل من سوريا إلى لبنان لتقديم الخدمات للعائدين إلى مناطقهم داخل لبنان ،حيث قدمت لهم مساعدات طبية و عينية، إضافة إلى المضيف المتنقل لتوزيع وجبات الطعام.