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موجة برد هي الأشد في إنتظار طقس العراق


توضّح خرائط الطقس، بان العراق ينتظر موجة قطبية ستؤدي إلى سقوط الزخات ثلجية منتصف الشهر الحالي، فيما تشير التوقعات الى ان الموجة ستكون الأشد برودة حتى الان، فبحسب بيانات خرائط الطقس، فإن موجة البرد القطبية التي من المتوقع ان تؤثر على العراق مع انتصاف هذا الشهر قد تكون قادرة على جلب زخات ثلجية محدودة لبعض المناطق الشمالية منخفضة الارتفاع.

وتشير البيانات الى ان الكتلة الهوائية القطبية ستكون جافة ولن يتفاعل معها الهواء الاكثر دفئًا ورطوبة منها بشكل كبير مما يؤدي إلى تشكل جبهة هوائية ماطرة ضعيفة وهطولات مطرية محدودة تسقط على شكل ثلوج على المناطق الجبلية وبعض الأراضي المنخفضة شمالاً.

ويتوقع المختصون بأن الموجة القادمة، موجة برد قارصة، وقد تكون الأشد برودة حتى الان في هذا الموسم.

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موجة برد هي الأشد في إنتظار طقس العراق
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