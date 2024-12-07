الاعلام الأمني يوضح طبيعة الانفجارات في منطقة ابو غريب

صرّحت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، عن تنفيذ عملية إتلاف تحت السيطرة لمخلفات حربية في منطقة ابو غريب، إذ ذكرت الخلية في بيان لها، ان الجهات الأمنية المختصة، نفذت صباح اليوم السبت، عملية إتلاف تحت السيطرة لمخلفات حربية في منطقة الاتلاف في منطقة ابو غريب غربي العاصمة بغداد.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من صباح اليوم أنباء بإطلاق صفارات الإنذار إثر تعرض محيط مطار بغداد الدولي الى هجوم صاروخي، في حين ان ما تم سماعه صباح اليوم، كان ناجم عن تفجير مخلفات حربية بمحيط مطار بغداد الدولي.