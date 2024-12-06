العوادي : لا ازمة مالية في العراق ولولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل

أكد الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الجمعة ، ان البلاد لم نتعرض الى ازمة مالية او سياسية ولولا احداث غزة لكان الوضع أفضل".

وقال العوادي في بيان :" ان العراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة، ولم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية"، مبينا أنه "لولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل".

وأضاف :" ان العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا ، وهو مع وحدة الأراضي السورية ويرفض أي مساس بوحدتها او تعريض أبناء الشعب السوري للمزيد من المعاناة والآلام".

وأشار إلى أن "كل ما يجري في سوريا مرتبط بالأمن القومي العراقي، وان العراق يعمل بقوة على إيجاد حل سياسي متوازن للتداعيات الأخيرة".

وأكد، أن "تقسيم سوريا خط أحمر للعراق"، مبينا، أن "العراق ما زال جزءاً فعالا من التحالف الدولي لهزيمة داعش في سوريا والعراق"./