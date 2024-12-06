السفارة العراقية في دمشق توجه نداءً للعراقيين الراغبين بالعودة

وجهت السفارة العراقية في دمشق، اليوم الجمعة، نداءً للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى العراق.

وذكرت السفارة في بيان ، انها تدعو المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى العراق للاتصال بها لغرض تسجيل اسمائهم،

والتواصل معها على الأرقام :

00963113341290

00963113341299

00963113341298".

الى ذلك اوضحت السفارة العراقية في دمشق في بيان منفصل، للمواطنين العراقيين الراغبين بحصول زوجاتهم السوريات على سمة دخول الى العراق أو اولاد المواطنات العراقيات من زوج سوري، انه يتم منح الأبناء دون 15 عاما بعد تقديم حجة وصاية لهم وعقد زواج مصدق".

ودعت السفارة المواطنين المعنيين لـ"مراجعتها أثناء الدوام الرسمي لاستكمال الإجراءات اللازمة".