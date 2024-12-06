كشف سبب مقاطعة الكتل الكردستانية لجلسة البرلمان امس والتسبب بتأجلها الى السبت

كشف عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، بريار رشيد، اليوم الجمعة، (6 كانون الاول 2024)، عن سبب مقاطعة الكتل الكردستانية لجلسة مجلس النواب أمس.

وقال رشيد في تصريح صحفي"، إنه "بسبب إخراج فقرة مناقشة مشروع تعديل قانون الموازنة من جدول أعمال الجلسة، قاطعت الكتل الكردستانية جلسة مجلس النواب، وبالتالي هذه المقاطعة أدت الى عدم اكتمال النصاب القانوني ما حدا برئاسة المجلس تأجيل الجلسة الى يوم السبت المقبل".

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسة اعتيادية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، ومن أهمها تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية.

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد قدمت بوقت سابق اليوم طلبا إلى رئاسة مجلس النواب لسحب تعديل قانون الموازنة من جدول اعمال جلسة اليوم على اعتبار ان "اللجنة لم تكتمل من الملاحظات والنقاش على قانون الموازنة".