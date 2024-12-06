وزراء خارجية العراق وسوريا وايران يؤكدون ان تهديد امن سوريا يشكل خطرا عاما على استقرار المنطقة برمتها

ادان وزراء خارجية العراق وايران وسوريا الارهاب بكافة اشكاله وصوره وشددوا على ضرورة العمل الجماعي لللتصدي له .

واكدوا في البيان المشترك لاجتماعهم في بغداد ، ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة اراضيها .

وادانوا الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على سوريا وكذلك على غزة ولبنان ، واتفقوا على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة هذه التطورات والاستعداد لاي تطورات في الايام القدمة .

واكد الوزراء الثلاثة:" ان تهديد امن سوريا يشكل خطرا عاما على استقرار المنطقة برمتها ، ولا خيار سوى التنسيق والتعاون والتشاور الدبلوماسي المستمر لابعاد جميع مخاطر التصعيد في المنطقة ".

كما تم التأكيد على ضرورة حشد جميع الجهود العربية والاقليمية والدولية من اجل التوصل الى حلول سلمية للتحديات التي تواجه المنطقة عموما وسوريا على وجه التحديد