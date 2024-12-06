مندوب العراق في الأمم المتحدة: القوات الأمنية أحكمت سيطرتها على حدود البلد

أكد مندوب العراق في الأمم المتحدة، محمد حسين محمد بحر العلوم، اليوم الجمعة، ان الحكومة العراقية تؤكد رفضها استخدام أراضيها ومجالها الجوي في استهداف أي دولة.

وأكد مندوب العراق في الأمم المتحدة، محمد حسين محمد بحر العلوم، اليوم الجمعة، ان القوات الأمنية العراقية أحكمت سيطرتها على حدود البلاد، فيما أكد رفض الحكومة العراقية لاستخدام أراضيها ومجالها الجوي لاستهداف أي دولة.

وقال بحر العلوم في كلمة له خلال جلسة مجلس الامن ان "الحكومة أطلقت العديد من المشاريع لتحسين الخدمات، وسعت لتحسين علاقتها مع دول الجوار".

وأضاف، أن "العلاقات العراقية الكويتية تشهد تقدما كبيرا وهنالك حوار مستمر".

واكد بحر العلوم، أن "الحكومة تؤكد رفضها لاستخدام أراضيها ومجالها الجوي لاستهداف أي دولة"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية أحكمت سيطرتها على حدود البلاد".

ولفت الى ان "العراق مستعد للتعاون مع بعثة اليونامي في عملية الانتقال وتصفية مهامها في الأراضي العراقية".