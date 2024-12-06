رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على تحقيق الامن والاستقرار في سوريا

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد حرص العراق على تحقيق الامن والاستقرار في سوريا ، بما يحفظ وحدتها وسلامة شعبها .

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية :" ان رئيس الجمهورية استقبل، اليوم الجمعة في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".

وجرى خلال اللقاء، بحث التطورات الاخيرة في سوريا وتداعياتها على المنطقة باسرها. واكد رئيس الجمهورية حرص العراق على تحقيق الامن والاستقرار في سوريا ، بما يحفظ وحدتها وسلامة شعبها. كما حذر من التبعات الامنية لهذه الأحداث ، مما يتطلب اجراءات عاجلة للحفاظ على السلم والامن الدوليين".

وجدد رئيس الجمهورية موقف العراق الداعم لوحدة وسيادة الدولة السورية، ومساندته لاي مبادرة من شأنها الاسهام في الوصول الى حلول تضمن بيئة آمنة ومستقرة لجميع السوريين، مشيرا الى :" ان العراق يُكرس جميع جهوده من اجل التوصل لحلول تدعم الامن والاستقرار في المنطقة".

بدوره، اكد وزير الخارجية السوري :" ان الاحداث الحالية في سوريا تشكل تهديدا للاستقرار والسلم "، معبراً عن شكره لمواقف العراق الداعمة الى سوريا.

كما استعرض الوزير الاتصالات والمشاورات التي تجري على الصعيدين الاقليمي والدولي من اجل ايجاد حلول للاوضاع في سوريا، مؤكدا اهمية التنسيق والتعاون المشترك بما يسهم في تحقيق السلم والامن لشعوب المنطقة