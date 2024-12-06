المحتوى الهابط يطيح بشخصين يبثان افعالا خطرة على مواقع التواصل

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، (6 كانون الأول 2024)، بإلقاء القبض على أحد المتهمين ضمن مكافحة "المحتوى الهابط" في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المصدر،، انه "وبعد إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، ومن خلال الجهد الاستخباري ووفقا لأوامر قبض صادرة عن القضاء العراقي، فقد تم القبض على أحد الملقبين بشاجور الألعاب (خالد ورافد)".

وأضاف "يأتي هذا الإجراء بعد قيام هذين المتهمين بترويع المواطنين، فضلا عن القيام باعمال خطر من خلال بث مباشر بهدف كسب أكبر عدد من المتابعين".

وكانت السلطات الأمنية قد أعلنت، منتصف شهر كانون الثاني 2023، وضع مواقع التواصل الاجتماعي تحت رقابة لجنة أمنية خاصة جرى تشكيلها أخيراً، لرصد المحتويات الهابطة وملاحقة صانعيها، فيما توعّدت بمحاسبة قانونية يخضع لها المخالفون.

وأصدرت السلطات القضائية العديد من الأحكام بالسجن بحق المتهمين المروجين "للمحتوى الهابط" .