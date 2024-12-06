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وزراء خارجية العراق وسوريا وإيران: هناك واجب دولي لمحاربة الإرهاب وحفظ أمن المنطقة


أكد وزراء خارجية العراق وسوريا وإيران، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، أهمية محاربة الإرهاب دولياً وحفظ أمن المنطقة ودعم الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في سوريا، مبينين أن ما يحدث حالياً سينعكس على أمن المنطقة بأكملها.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه السوري بسام الصباغ والإيراني عباس عراقجي، عقد في بغداد وحضرته "بغداد اليوم"، إن "الاجتماع يأتي لمناقشة الأوضاع الصعبة في سورية وتداعياتها على المنطقة"، لافتاً الى أن "جميع صنوف قواتنا الأمنية على أهبة الاستعداد لتأمين الحدود".

وأضاف أن "بغداد ستبادر لعقد اجتماع يضم عدد من الدول لمناقشة الاحداث في سورية وستفعل جميع السبل الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في هناك".

من جهته أوضح وزير الخارجية السوري أن "التدخل الإقليمي في سوريا يهدف الى إعادة تقسيم المنطقة ويجب التصدي له"، مبيناً أن "هذه التدخلات في سوريا باتت مكشوفة وتهدف إلى أطماع تاريخية وهي انتهاك واضح لقرارات الدولية واتفاق استنانا".

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني أن "بلاده ستقف بكل ثقلها في دعم سوريا بمواجهة الإرهاب"، لافتاً الى ان رسالة الاجتماع لهذا اليوم هي دعم سوريا حكومة وشعباً ضد الجماعات المسلحة الإرهابية".

وأكد ان "من يريد تجاوز تدخل الكيان الصهيوني بهذا الوضع في سوريا فهو مخطئ" مشيرا الى ان "التهديدات الإرهابية في سوريا لن تقتصر عليها فقط بل سيطال دول الجوار في حال لم يكافح".

ولفت الى ان "هنالك واجب دولي لمحاربة الإرهاب في سوريا" داعياً المجتمع الدولي الى "دعم جهود المنطقة ضد الإرهاب ولاسيما الذي موجود في سوريا".

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وزراء خارجية العراق وسوريا وإيران: هناك واجب دولي لمحاربة الإرهاب وحفظ أمن المنطقة
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