وزير الخارجية السوري: الجيش السوري يقوم بواجبه لصد الهجمات الإرهابية

أكد وزير الخارجية السوري بسام صباغ، اليوم الجمعة، ان الجيش العربي السوري يقوم بواجبه لصد الهجمات الإرهابية.

وقال الصباغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية العراقي والإيراني "أجريت صباحاً لقاءات ومحادثات مع الرئاسات في العراق بشأن الهجوم الإرهابي الذي شنته جبهة النصرة على محافظاتنا".

وأضاف: شرحت التطورات الميدانية والتهديدات الأمنية والأوضاع الإنسانية في سوريا"، مؤكدا ان "الجيش العربي السوري يقوم بواجبه لصد الهجمات الإرهابية".

وأشار الصباغ الى انه "أكدت على أن الإرهابيين ينتهكون قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن"، مبينا: "التدخلات في سوريا باتت مكشوفة وتهدف إلى أطماع تأريخية".

وأوضح: "كان هنالك تضامن ودعم واسع للحكومة السورية ومكافحة الإرهاب وعدم القبول بازدواجية المعايير"، خاتما: "أشكر العراق على استضافة هذا الاجتماع المهم".