شرطة البصرة تطيح بمتهمين اعتدوا على دورية شرطة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على متهمين بالاعتداء على دورية شرطة في منطقة حي الكفاءات.

وذكر بيان للقيادة أن "قوة مشتركة باشراف قائد شرطة محافظة البصرة اللواء لطيف عبدالرضا السعد وبإمرة مدير مكافحة الأجرام تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة أشخاص تورطوا في حادثة اعتداء على إحدى عجلات النجدة في منطقة حي الكفاءات، خلف مستشفى المودة بوقت قياسي (نصف ساعة)".

وأوضحت القيادة أن "الحادث وقع إثر قيام بعض الأشخاص الذين يمتهنون غسل العجلات في الشوارع العامة برمي قنينة مولوتوف يحتوي مادة البنزين على دورية النجدة، في محاولة لمنعهم من تنفيذ واجبهم في منع غسل العجلات في الأماكن العامة".

وأضافت أن "الهجوم أدى إلى إصابة أحد منتسبي الشرطة بحروق بسيطة، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة له على الفور".

وعلى إثر ذلك، قامت قوة مشتركة بمداهمة الموقع وإلقاء القبض على المتهم الرئيسي بالإضافة إلى 12 شخصاً آخرين كانوا متواجدين في المكان وضبط داخل الدار بندقية نوع كلاشنكوف، وفق البيان.

وفي وقت سابق من اليوم، تعرض منتسب في شرطة النجدة بمحافظة البصرة إلى اعتداء، بعد منع شبان من العمل في غسيل السيارات وسط الشارع بحي الكفاءات.

وقال مصدر أمني، إنه "أقدم مجموعة من الشباب على إحراق مركبة منتسب بالنجدة وإصابته بعدما منعهم من غسل السيارات وسط الشارع في حي الكفاءات قرب محطة الوقود".

وأضاف، أنه "وقع الحادث عندما حاول الشرطي منع الشباب من استخدام الشارع بشكل غير قانوني لغسل السيارات، ما أثار غضبهم ودفعهم إلى إشعال النار في مركبته".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية داهمت منزل المعتدي في دور التجاوزات، وتم إلقاء القبض عليه".

ولفت إلى أن "الشرطي المصاب نقل الى المستشفى وبلغت نسبة الحروق 40%".