عراقجي من بغداد: الأوضاع في سوريا تتطلب مشاورات خاصة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي وصل إلى العاصمة بغداد، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، إن الأوضاع في سوريا تتطلب مشاورات خاصة، مشيراً إلى أن "زيارته إلى العراق هي جزء من جولاته الإقليمية التي شملت سوريا وتركيا في الأيام الماضية".

ووصف عراقجي الوضع الحالي في المنطقة، وخاصة الوضع في سوريا، بالـ "حساس للغاية" ويتطلب التنسيق والتشاور بين الأطراف المعنية، مؤكداً "هذه الأوضاع تتطلب تشاوراً مكثفاً بين الدول".

وأضاف: "عادة ما يتم تشكيل مبادرات وإجراءات وحلول مختلفة خلال هذه المشاورات، والهدف من هذه اللقاءات هو خلق أساس لاتخاذ القرار المشترك من أجل حل الأزمات".