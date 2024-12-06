مقتل إرهابيين اثنين أحدهما كان يرتدي حزاماً ناسفاً في ديالى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن مقتل إرهابيين اثنين أحدهما كان يرتدي حزاماً ناسفاً في محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان انه بعملية نوعية اختصاصية جاءت بإشراف وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات وبناءً على معلومات دقيقة من أبطال خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بالتنسيق والمتابعة مع القوة الماسكة للأرض، وعلى مدار أيام متواصلة، تم رصد عنصرين إرهابيين أحدهما خطر جدا في منطقة حمرين ضمن محافظة ديالى.

وأضاف انه وفقا لهذه المعلومات الدقيقة فقد تحركت خلية الصقور وحاصرتهما وتمكنت من قتلهما وتبين ان أحدهما كان يرتدي حزام ناسف، كما اسفرت هذه العملية عن ضبط أسلحة واعتدة ومواد لوجستية كانت بحوزتهما.