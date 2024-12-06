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حشد الانبار يكشف مخطط إرهابيي سوريا حيال العراق: الاختراق لن يكون بمهاجمة الحدود


كشف القيادي في حشد الأنبار، مندول الجغيفي، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، عن ملامح مخطط الارهابيين في سوريا حيال العمق العراقي.

وقال الجغيفي لـ"بغداد اليوم"، إن "التطورات الحاصلة في سوريا خطيرة على أمن المنطقة ككل خاصة وأن هناك اعدادا كبيرة من المتطرفين ممن يحملون جنسيات عدة".

وأضاف، أن "الارهابيين لديهم مخطط تجاه العراق وهذا ما يجب الانتباه له من الآن"، لافتا الى أن "المسلحين لن يهاجموا الحدود العراقية لانهم يدركوا بانهم في معركة خاسرة مع الاستعداد القائم منذ فترات طويلة".

وأشار الى أن "الارهابيين سيعتمدون على مبدأ التسلل الى العمق العراقي من سوريا من أجل إنعاش وتعزيز الخلايا النائمة في الصحاري والوديان للإخلال بالأمن والاستقرار"، مؤكدا، أن "مناطق الجزيرة والشامية هي أكثر ترجيحا لتسلل قادم".

ويؤكد العراق رفع جاهزية قواته وتحصين حدوده بما يتطلبه الموقف، ذلك في ظل التصعيد بين الجماعات المسلحة والنظام السوري. 

وزار وزير الدفاع ثابت العباسي الشريط الحدودي برفقة قادة عسكريين رفيعي المستوى، حيث أشار إلى المستوى العالي لجاهزية القوات العراقية.

كما لفت رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، خلال لقائه بمستشار الأمن القومي العراقي، إلى أن تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد، مشيداً بمستوى التأهب العراقي في حماية الحدود وتعزيزها.

خطوات عراقية لتأمين الحدود

وشهدت بغداد اجتماعات مكثفة للقادة العسكريين، حيث عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اجتماعا طارئا أكد على أهمية الاستمرار في متابعة تأمين الحدود وتكثيف الجهد الاستخباري والمعلوماتي، موجها بتواجد القادة العسكريين ميدانيا ومتابعة قواطع العمليات، خاصة على الحدود المشتركة.

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حشد الانبار يكشف مخطط إرهابيي سوريا حيال العراق: الاختراق لن يكون بمهاجمة الحدود
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