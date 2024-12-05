وزير الخارجية السوري يصل بغداد

وصل وزير الخارجية السوري، بسام الصباغ، مساء اليوم الخميس، (5 كانون الأول 2024) الى العاصمة بغداد.

وتأتي زيارة الصباغ عشية زيارة نظيره الإيراني عباس عراقجي المقررة الى بغداد غداً الجمعة.

وكان مصدر في الخارجية الإيرانية، كشف بوقت سابق اليوم الخميس،أن "وزير الخارجية السوري، بسام الصباغ، سيزور بغداد ويعقبه وزير الخارجية الإيراني" مبيناً أن"اجتماعاً ثلاثياً لوزراء خارجية إيران والعراق وسوريا سيعقد في بغداد غدا لبحث تطورات الازمة السورية".

ولم يفصح المصدر الإيراني فيما إذا كان الاجتماع سيعقد لمناقشة المبادرة العاجلة التي طرحها ائتلاف إدارة الدولة الحاكم في العراق ودعا فيها دول الجوار والدول المعنية بالأزمة السورية إلى اجتماع عاجل في بغداد.

وكانت وكالة (تسنيم) الإيرانية للأنباء، أفادت أمس الأربعاء، بأن عراقجي، سيتوجه إلى العراق الجمعة، وسيلتقي في بغداد كبار المسؤولين العراقيين للتشاور حول الأحداث في سوريا والتطورات الإقليمية.