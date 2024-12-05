المالية النيابية تكشف سبب رفع فقرة تعديل الموازنة الاتحادية من جدول الاعمال

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب معين الكاظمي، اليوم الخميس، انه تم رفع فقرة تعديل جداول الموازنة الاتحادية من جدول اعمال جلسة اليوم في البرلمان.

وقال الكاظمي في تصريح صحفي انه "اللجنة المالية اتفقت على رفع فقرة تعديل جداول الموازنة من جدول اعمال جلسة اليوم داخل البرلمان وذلك لعدم اكمال تقرير اللجنة المالية بخصوص الموازنة".

وأضاف، ان "رئيس اللجنة المالية قدم طلبا الى رئاسة البرلمان من اجل رفع الفقرة بسبب عدم اكتمل تقرير اللجنة لعد حضور وزارة المالية لمناقشة فقرات التعديل واكمال التقرير الفني قبل مناقشته داخل البرلمان".