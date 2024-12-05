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اجتماع لوزراء خارجية العراق وإيران وسوريا في بغداد يوم غد الجمعة


كشف مصدر في الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، (5 كانون الأول 2024)، أن وزير الخارجية السوري، بسام الصباغ، سيصل إلى العاصمة بغداد يوم غد الجمعة وذلك بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال المصدر ، إن "بسام الصباغ وزير الخارجية السوري سيصل بالتزامن مع وصول نظيره الإيراني عباس عراقجي إلى بغداد"، مبيناً أنه "سيعقد الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية إيران والعراق وسوريا في بغداد غدا الجمعة لبحث تطورات الازمة السورية".

ولم يفصح المصدر الإيراني فيما إذا كان الاجتماع سيعقد لمناقشة المبادرة العاجلة التي طرحها ائتلاف إدارة الدولة الحاكم في العراق.

وكانت وكالة (تسنيم) الإيرانية للأنباء، أفادت أمس الأربعاء، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيتوجه إلى العراق بعد غد الجمعة لمواصلة المشاورات حول التطورات في سوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن عراقجي سيلتقي في بغداد كبار المسؤولين العراقيين للتشاور حول الأحداث في سوريا والتطورات الإقليمية.

ولفت الوكالة إلى أن عراقجي أجرى في الأسبوع الماضي، جولة إقليمية شملت سوريا وتركيا للتشاور وإجراء محادثات حول تطورات الأوضاع في سوريا، حيث عبّر عن مواقف إيران تجاه هذه التحولات.

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اجتماع لوزراء خارجية العراق وإيران وسوريا في بغداد يوم غد الجمعة
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