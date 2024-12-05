بسبب أزمة الكاز وتوقف الشعيبة.. استضافة مدير سومو في النفط النيابية

افاد مصدر مطلع اليوم الخميس، بوجود استضافة نيابية لمدير عام شركة تسويق النفط "سومو"، وذلك بخصوص أزمة الكاز نتيجة توقف مصفى الشعيبة.

وقال المصدر ان "النائب علاء الحيدري استضاف مدير عام شركة تسويق النفط العراقي في لجنة النفط والغاز النيابية بخصوص ازمة الكاز في محافظة البصرة وإيقاف عمل مصفى الشعيبة".

وابتداء من 2 ديسمبر الجاري أي قبل 3 أيام، بدأت بوادر ازمة كاز في محافظة البصرة مع مخاوف لامتدادها الى محافظات أخرى نتيجة توقف مصفى الشعيبة عن العمل.

وقالت مصادر ان مصفى الشعيبة توقف عن العمل نتيجة تراكم مخلفات زيت الوقود في خزانات المصفى وعدم تفريغها مما جعل المصفى غير قادر على ادامة اعماله، فيما يرجع تراكم زيت الوقود الى توقف عمليات تحميل واستيراد زيت الوقود من قبل الناقلات البحرية، الا انه لم تتبين أسباب توقف تصدير او نقل زيت الوقود من المصفى الى الموانئ بشكل حقيقي حتى الان.