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الجيش العراقي يشكل "غرفة عمليات مشتركة" مع قوات قسد في سوريا


كشفت شبكة صوت أمريكا، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، عن انشاء الجيش العراقي لما وصفته بـ "غرفة عمليات مشتركة" مع قوات سوريا الديمقراطية المسيطرة على مساحة واسعة من الأراضي في الشمال السوري. 

وقالت الشبكة في تقرير نشرته اليوم "، إن "عضو مجلس محافظة نينوى محمد كاكئي، اكد لها المعلومات حول وجود غرفة العمليات المشتركة"، موضحة "تقوم هذه الغرفة الان بمشاركة المعلومات الاستخباراتية بين القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية بهدف منع أي تحركات للفصائل الارهابية المسلحة بين البلدين". 

وتابعت، أن "القوات العراقية رفعت من مستوى جاهزيتها الأمنية تحسبا لتنفيذ التنظيمات الإرهابية عمليات داخل العراق مستغلة الاحداث في سوريا، بالإضافة لمنع تحركات تلك التنظيمات من سوريا الى العراق"، مشيرة "التعاون الاستخباراتي الأمني بين القوات العراقية وقسد يمثل تعاونا فريدا". 

يشار الى ان قوات سوريا الديمقراطية هي مجموعة من الفصائل الكردية المسلحة المدعومة أمريكيا  والتحركات التركية داخل الأراضي السورية، بالإضافة الى انها تسيطر على مساحات أراضي كبيرة في الشمال السوري وتشتبك بعمليات عسكرية متكررة غير معلنة مع القوات التركية.

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