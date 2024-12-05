وزارة التعليم تعلن نتائج الوجبة الثانية لقبول الطلبة من ذوي الشهداء في الدراسة المسائية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن نتائج الوجبة الثانية لقبول الطلبة من فئة ذوي الشهداء الناجحين في الدور الثالث والناجحين في الدورين الأول والثاني للسنة الدراسية 2023/2022 غير المقبولين في الوجبة الاولى في الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2025/2024.

وتتضمن نتائج القناتين العامة والقبول المباشر قبول (1439) موزعين على فئات ذوي الشهداء وبواقع (453) طالبا من ضحايا جرائم حزب البعث المنحل و(70) طالبا من ذوي شهداء الحشد الشعبي و(916) طالبا من ذوي ضحايا الإرهاب.

كما وجّهت الوزارة الجامعات بدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.